Президент РФ Владимир Путин уже проиграл войну на поле боя, поэтому отчаянно атакует украинские города иранскими беспилотниками.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли.

Putin failed to capture Ukrainian towns and cities with tanks, now he tries cowardly drone attacks.

These are the desperate acts of a man losing a war on the battlefield.

It’s why we sent air defence missiles.

He won’t break the Ukrainians or our resolve to stand with them.

— James Cleverly???????? (@JamesCleverly) October 18, 2022