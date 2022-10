С 10 октября Россия увеличила обстрелы территории Украины ракетами и беспилотниками. Зачастую РФ целится в объекты энергосистемы.

Об этом сообщает разведка минобороны Великобритании.

Так, россияне запускали по Украине ракеты ПВО класса земля-земля и иранские ударные беспилотники Shahed-136.

В минобороны Великобритании подчеркивают, что с августа российские войска терпят неудачи на поле боя. И весьма вероятно, что военное командование РФ прибегло к ракетным ударам по критической инфраструктуре как раз из-за неудач на фронте.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 18 October 2022

