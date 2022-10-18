РФ из-за неудач на фронте лупит по энергосистеме Украины — британская разведка
С 10 октября Россия увеличила обстрелы территории Украины ракетами и беспилотниками. Зачастую РФ целится в объекты энергосистемы.
Об этом сообщает разведка минобороны Великобритании.
Так, россияне запускали по Украине ракеты ПВО класса земля-земля и иранские ударные беспилотники Shahed-136.
— Весьма вероятно, что ключевой целью этой кампании является нанесение широкомасштабного ущерба энергораспределительной сети Украины, — отмечают в разведке.
В минобороны Великобритании подчеркивают, что с августа российские войска терпят неудачи на поле боя. И весьма вероятно, что военное командование РФ прибегло к ракетным ударам по критической инфраструктуре как раз из-за неудач на фронте.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 18 October 2022
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/dLW6U2bCW4
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 18, 2022
Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко предупредил, что в результате утренних ударов российского врага по объектам энергетической инфраструктуры в большой части Украины могут быть веерные отключения электроэнергии.