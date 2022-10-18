Октябрь, 18 в 11:30

В результате утренних ударов российского врага по объектам энергетической инфраструктуры в большой части Украины могут быть веерные отключения электроэнергии.

Об этом во время национального телемарафона заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

По его словам, есть серьезные повреждения энергетического объекта в Днепре и попадание в такую ​​же инфраструктуру в Киеве и Житомире.

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— Власти говорят, что сегодня вполне реально будут перебои с электроэнергией. Поэтому обращение ко всем – набрать воды, понимать, что могут быть сегодня веерные отключения в большой части Украины, – сказал Денисенко.

Напомним, что сегодня в Киеве зафиксировали три прилета ракет в объект энергообеспечения на Левом берегу столицы.

Житомир так же утром подвергся обстрелам со стороны РФ — зафиксировано два прилета в объект энергообеспечения.