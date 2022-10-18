Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Сегодня в большой части Украины могут быть веерные отключения света

Марта Бондаренко, редактор ленты
Сегодня в большой части Украины могут быть веерные отключения света
Фото: Pexels

В результате утренних ударов российского врага по объектам энергетической инфраструктуры в большой части Украины могут быть веерные отключения электроэнергии.

Об этом во время национального телемарафона заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

По его словам, есть серьезные повреждения энергетического объекта в Днепре и попадание в такую ​​же инфраструктуру в Киеве и Житомире.

Сейчас смотрят

— Власти говорят, что сегодня вполне реально будут перебои с электроэнергией. Поэтому обращение ко всем – набрать воды, понимать, что могут быть сегодня веерные отключения в большой части Украины, – сказал Денисенко.

Напомним, что сегодня в Киеве зафиксировали три прилета ракет в объект энергообеспечения на Левом берегу столицы.

Житомир так же утром подвергся обстрелам со стороны РФ — зафиксировано два прилета в объект энергообеспечения.

Читайте
В Деснянском районе Киева нет света и воды, перебои с мобильной связью

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка