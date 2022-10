З 10 жовтня Росія збільшила обстріл території України ракетами та безпілотниками. Найчастіше РФ цілиться в об’єкти енергосистеми.

Про це повідомляє розвідка міноборони Великої Британії.

Так, росіяни запускали по Україні ракети ППО класу земля-земля та іранські ударні безпілотники Shahed-136.

У міноборони Великої Британії наголошують, що з серпня російські війська зазнають невдач на полі бою. І цілком імовірно, що військове командування РФ вдалося до ракетних ударів по критичній інфраструктурі якраз через невдачі на фронті.

