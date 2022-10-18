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Факти / Україна

РФ через невдачі на фронті гатить по енергосистемі України – британська розвідка

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
РФ через невдачі на фронті гатить по енергосистемі України – британська розвідка

З 10 жовтня Росія збільшила обстріл території України ракетами та безпілотниками. Найчастіше РФ цілиться в об’єкти енергосистеми.

Про це повідомляє розвідка міноборони Великої Британії.

Так, росіяни запускали по Україні ракети ППО класу земля-земля та іранські ударні безпілотники Shahed-136.

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– Цілком імовірно, що ключовою метою цієї кампанії є завдання широкомасштабних збитків енергорозподільчій мережі України, – зазначають у розвідці.

У міноборони Великої Британії наголошують, що з серпня російські війська зазнають невдач на полі бою. І цілком імовірно, що військове командування РФ вдалося до ракетних ударів по критичній інфраструктурі якраз через невдачі на фронті.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко попередив, що внаслідок ранкових ударів російського ворога по об’єктах енергетичної інфраструктури у великій частині України можуть бути віялові відключення електроенергії.

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