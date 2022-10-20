Жовтень, 20 в 19:56

Поліція виявила тіла 111 цивільних і 35 військових ЗСУ під час ексгумації на місці найбільшого масового поховання в Лимані.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції у Донецькій області.

За даними поліції, були завершені слідчі дії на кладовищі в Лимані, де після деокупації було виявлено два масових поховання.

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– В одній локації покоїлися цивільні, в іншій – українські захисники. Вбитих закопували в траншеях, частина могил – безіменні. У результаті масштабної роботи, яка тривала понад два тижні, слідчі вилучили тіла 146 людей, – йдеться у повідомленні.

Наразі в Лимані встановлено 25 стихійних поховань, там працюють слідчо-оперативні групи. Загалом у визволених населених пунктах таких захоронень виявлено вже 58.

– Щодня поліція отримує від жителів нові повідомлення про похованих людей. Проте до частини з цих могил через активні бойові дії доступу поки що немає, – повідомили правоохоронці.

За даними поліції, серед ексгумованих на півночі Донеччини цивільних громадян 85 – чоловіки, 66 – жінки, п’ятеро дітей, а стать ще 10 осіб не встановлена.

– Попереду найскладніше – встановити особу та причини смерті кожного загиблого. За попередніми даними, люди гинули від мінно-вибухових і осколкових поранень внаслідок російських обстрілів, а також з природних причин. Є тіла з ознаками насильницької смерті, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість осіб, яких було страчено російськими окупантами, буде оприлюднено після закінчення всіх експертиз.

Правоохоронці просять близьких родичів звернутися до найближчого відділення поліції для відібрання біологічних зразків і проведення молекулярно-генетичної експертизи, щоб ідентифікувати загиблих.

Додається, що наразі триває ексгумація з одиничних стихійних могил.

Загалом на деокупованих територіях північної Донеччини ексгумовано 166 тіл, серед них п’ятеро дітей.