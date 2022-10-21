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Факты / Україна

Глава Пентагона позвонил министрам обороны Украины и РФ: о чем разговаривали

Илья Нежигай, редактор ленты
Ллойд Остін Остин
Фото: Getty Images

Глава Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин провел 21 октября телефонные переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым и министром обороны России Сергеем Шойгу.

По данным Пентагона, во время разговора с Резниковым Остин подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке способности Украины противостоять российской агрессии.

Американский министр обороны подчеркнул, что со стороны США и международного сообщества присутствует неизменная поддержка укрепления Украины, а также стремления сохранить ее способность защищать себя в будущем.

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По итогу переговоров, Алексей Резников на своей страничке в Twitter сообщил, что темой общения с Остином стало усиление возможностей украинской противовоздушной обороны (ПВО) и ситуации с безопасностью. По словам украинского министра, Ллойд Остин осудил удары РФ по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины.

Кроме того, глава Пентагона провел беседу с министром обороны России Сергеем Шойгу, в котором “подчеркнул важность сохранения линий связи между ведомствами в условиях продолжающейся войны РФ против Украины”.

Переговоры сторон прошли на фоне бегства договоренности США, Франции и Великобритании об объединении усилий, чтобы наказать Иран на Совбезе ООН за поставки России дронов-камикадзе Shahed-136.

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