Глава Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин провел 21 октября телефонные переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым и министром обороны России Сергеем Шойгу.

По данным Пентагона, во время разговора с Резниковым Остин подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке способности Украины противостоять российской агрессии.

Американский министр обороны подчеркнул, что со стороны США и международного сообщества присутствует неизменная поддержка укрепления Украины, а также стремления сохранить ее способность защищать себя в будущем.

По итогу переговоров, Алексей Резников на своей страничке в Twitter сообщил, что темой общения с Остином стало усиление возможностей украинской противовоздушной обороны (ПВО) и ситуации с безопасностью. По словам украинского министра, Ллойд Остин осудил удары РФ по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины.

Discussed with Lloyd J. Austin III enhancement of ????????Air Defense capabilities&security situation.???????? condemn rus strikes on civilian&energy infrastructure.@SecDef assured that no matter who negotiates with whom:???????? support of ???????? sovereignty&territorial integrity remains unwavering pic.twitter.com/mJ1vhKMDmW

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 21, 2022