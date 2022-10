Нарушения эмбарго: США, Великобритания и Франция в ООН подняли вопросы поставки иранских дронов

США, Франция и Великобритания объединяют усилия, чтобы поднять на Совбезе ООН вопрос санкций из-за поставок Ираном Российской Федерации ударных дронов-камикадзе.

Об этом говорится в заявлении представительства США в ООН.

Так, на заседании Совета Безопасности ООН в среду официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил: Теперь у нас есть множество доказательств того, что эти БПЛА используются для нанесения ударов по украинским гражданам и объектам критической гражданской инфраструктуры.

Он отметил, что США будут накладывать санкции на тех, кто участвует в поставках этих беспилотников.

В представительстве также ожидают проведения нескольких заседаний о том, как привлечь Иран и Россию к ответственности за несоблюдение обязательств Совбеза ООН.

Today, the United States joined other countries to hear a briefing to the UN Security Council on Russia’s illegal acquisition of Iranian UAVs that are being used in its war on Ukraine.

Our full statement: pic.twitter.com/PsV7c3ydYa

— U.S. Mission to the UN (@USUN) October 19, 2022