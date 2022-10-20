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Нарушения эмбарго: США, Великобритания и Франция в ООН подняли вопросы поставки иранских дронов

Марта Бондаренко, редактор ленты
Нарушения эмбарго: США, Великобритания и Франция в ООН подняли вопросы поставки иранских дронов
Фото: Depositphotos

США, Франция и Великобритания объединяют усилия, чтобы поднять на Совбезе ООН вопрос санкций из-за поставок Ираном Российской Федерации ударных дронов-камикадзе.

Об этом говорится в заявлении представительства США в ООН.

Так, на заседании Совета Безопасности ООН в среду официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил: Теперь у нас есть множество доказательств того, что эти БПЛА используются для нанесения ударов по украинским гражданам и объектам критической гражданской инфраструктуры.

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Он отметил, что США будут накладывать санкции на тех, кто участвует в поставках этих беспилотников.

— Сегодня Соединенные Штаты присоединились к Соединенному Королевству и Франции в созыве экспертного заседания в Совете Безопасности ООН по недавним свидетельствам того, что Россия незаконно приобрела иранские БПЛА, который она использует в своей войне против Украины. Эти БПЛА были переброшены из Ирана в Россию в нарушение положений резолюции Совета Безопасности ООН, — говорится в заявлении представительства США в ООН.

В представительстве также ожидают проведения нескольких заседаний о том, как привлечь Иран и Россию к ответственности за несоблюдение обязательств Совбеза ООН.

Ранее Украина обвинила Тегеран в нарушении запрета Совета Безопасности ООН на передачу ударных беспилотников, способных пролететь 300 километров.

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