Зеленский встретился с конгрессменами США и призвал предоставить системы ПВО
Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с членами Палаты представителей Конгресса США Майком Тернером, Джеймсом Хаймсом и Эриком Сволвеллом.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Глава государства подчеркнул, что визит конгрессменов в Украину особенно важен сегодня, когда Россия усилила террор против мирных городов и гражданской инфраструктуры, нанося удары ракетами и иранскими дронами.
Зеленский проинформировал членов Палаты представителей о ситуации на передовой и первоочередных нуждах ВСУ. Он высоко оценил поддержку Конгресса, президента США, его администрации и всего американского народа. При этом он призвал наращивать помощь, чтобы приблизить мир.
Отдельно президент Зеленский отметил важность передачи нашему государству систем ПВО в необходимом количестве для создания над нашей страной воздушного щита, который должен защитить гражданское население и объекты критической инфраструктуры.
Собеседники обсудили необходимость усиления санкционного давления на РФ и согласились с недопустимостью ядерного шантажа со стороны российского руководства.
Члены Палаты представителей заверили президента в непреклонной поддержке Украины со стороны США и отметили важность восстановления территориальной целостности нашего государства.