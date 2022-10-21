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Зеленский встретился с конгрессменами США и призвал предоставить системы ПВО

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Зеленский встретился с конгрессменами США и призвал предоставить системы ПВО
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с членами Палаты представителей Конгресса США Майком Тернером, Джеймсом Хаймсом и Эриком Сволвеллом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства подчеркнул, что визит конгрессменов в Украину особенно важен сегодня, когда Россия усилила террор против мирных городов и гражданской инфраструктуры, нанося удары ракетами и иранскими дронами.

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Зеленский проинформировал членов Палаты представителей о ситуации на передовой и первоочередных нуждах ВСУ. Он высоко оценил поддержку Конгресса, президента США, его администрации и всего американского народа. При этом он призвал наращивать помощь, чтобы приблизить мир.

Отдельно президент Зеленский отметил важность передачи нашему государству систем ПВО в необходимом количестве для создания над нашей страной воздушного щита, который должен защитить гражданское население и объекты критической инфраструктуры.

Фото: Офис президента

Собеседники обсудили необходимость усиления санкционного давления на РФ и согласились с недопустимостью ядерного шантажа со стороны российского руководства.

Члены Палаты представителей заверили президента в непреклонной поддержке Украины со стороны США и отметили важность восстановления территориальной целостности нашего государства.

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Источник: Офис президента
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