Глава Міноборони Сполучених Штатів Ллойд Остін провів 21 жовтня телефонні переговори з українським колегою Олексієм Резніковим і міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

За даними Пентагону, під час розмови з Резніковим Остін підтвердив непохитну прихильність США підтримці здатності України протистояти російській агресії.

Американський міністр оборони наголосив, що з боку США і міжнародного співтовариства присутня незмінна підтримка зміцнення України, а також прагнення зберегти її здатність захищати себе в майбутньому.

За підсумком переговорів, Олексій Резніков на своїй сторінці у Twitter повідомив, що темою спілкування з Остіном стало посилення можливостей української протиповітряної оборони (ППО) і ситуації з безпекою. За словами українського міністра, Ллойд Остін засудив удари РФ по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.

Discussed with Lloyd J. Austin III enhancement of ????????Air Defense capabilities&security situation.???????? condemn rus strikes on civilian&energy infrastructure.@SecDef assured that no matter who negotiates with whom:???????? support of ???????? sovereignty&territorial integrity remains unwavering pic.twitter.com/mJ1vhKMDmW

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 21, 2022