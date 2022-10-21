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Факти / Україна

Глава Пентагону зателефонував міністрам оборони України та РФ: про що розмовляли

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Ллойд Остін Остин
Фото: Getty Images

Глава Міноборони Сполучених Штатів Ллойд Остін провів 21 жовтня телефонні переговори з українським колегою Олексієм Резніковим і міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

За даними Пентагону, під час розмови з Резніковим Остін підтвердив непохитну прихильність США підтримці здатності України протистояти російській агресії.

Американський міністр оборони наголосив, що з боку США і міжнародного співтовариства присутня незмінна підтримка зміцнення України, а також прагнення зберегти її здатність захищати себе в майбутньому.

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За підсумком переговорів, Олексій Резніков на своїй сторінці у Twitter повідомив, що темою спілкування з Остіном стало посилення можливостей української протиповітряної оборони (ППО) і ситуації з безпекою. За словами українського міністра, Ллойд Остін засудив удари РФ по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.

Крім того, глава Пентагона провів бесіду з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, в якій “наголосив на важливості збереження ліній зв’язку між відомствами в умовах триваючої війни РФ проти України”.

Переговори сторін відбулися на тлі втечі домовленості США, Франції та Великої Британії про об’єднання зусиль, щоб покарати Іран на Радбезі ООН за постачання Росії дронів-камікадзе Shahed-136.

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