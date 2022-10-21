Оккупанты собираются эвакуировать из Херсонщины привезенных из РФ медиков и учителей
Российские военные на временно захваченной территории Херсонской области активно готовятся к эвакуации.
Согласно информации, которой располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, оккупационные власти уже издали распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых банковских учреждений.
Составили оккупанты также эвакуационные списки завезенных российских медицинских работников и учителей.
Кроме того, по данным украинской стороны, в Херсоне приостанавливают работу объекты гуманитарной сферы.
Тем временем на оккупированную Херсонщину прибыли почти две тысячи российских мобилизованных.
Их перебросили на этот участок фронта, чтобы восполнить потери и усилить подразделения на линии столкновения.
Однако ВСУ прилагают все усилия, чтобы сократить силы армии РФ.
Согласно уточненной информации, в больницу Мелитополя Запорожской области привезли сразу более 30 раненых оккупантов.
На больничные койки захватчики попали после того, как Силы обороны Украины нанесли огневое поражение.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 240-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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