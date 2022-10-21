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Факти / Україна

Окупанти збираються евакуювати з Херсонщини завезених із РФ медиків та вчителів

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Окупанти збираються евакуювати з Херсонщини завезених із РФ медиків та вчителів
Фото: Depositphotos

Російські загарбники на тимчасово захопленій території Херсонської області активно готуються до евакуації.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, окупаційна влада вже видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих банківських установ.

Склали окупанти також евакуаційні списки завезених російських медичних працівників і вчителів.

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Крім того, за даними української сторони, у Херсоні припиняють роботу об’єкти гуманітарної сфери.

Натомість на окуповану Херсонщину прибули майже дві тисячі російських мобілізованих.

Їх перекинули на цю ділянку фронту, щоб поповнити втрати та посилити підрозділи на лінії зіткнення.

Однак ЗСУ докладають усіх зусиль, щоб скоротити сили армії РФ.

Згідно з уточненою інформацією, до лікарні Мелітополя Запорізької області привезли одразу понад 30 поранених окупантів.

На лікарняні ліжка загарбники втрапили після того, як Сили оборони України завдали вогневого ураження.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 240-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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