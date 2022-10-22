Жовтень, 22 в 1:29

Світ має діяти превентивно, щоб не допустити підрив Росією Каховської ГЕС.

Про це 21 жовтня заявив постпред України в ООН Сергій Кислиця під час засідання Радбезу щодо ситуації в Україні.

Перед початком виступу Кислиці посол Російської Федерації в ООН Василь Небензя втік з засідання.

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– Хотів би заздалегідь попередити, що вислуховувати чергову порцію злісних тирад від представника України в стінах РБ і тим приносити йому дивне і порочне задоволення, я не буду, – сказав він.

Після цього посол РФ Небензя встав і покинув зал Ради безпеки.

Водночас Сергій Кислиця вибачився перед колегами дипломатами, що їм доводиться слухати представника Росії.

– Я радий тому, що місяці, а не роки наших зусиль прибрати Росію з Ради Безпеки, приносять свої плоди. Принаймні сьогодні посол покинув зараз Раду, але настане день коли Росії не буде і зовсім у Раді, — сказав Кислиця.

Український представник нагадав, що посол РФ в ООН, який утік, на початку повномасштабного вторгнення говорив, що російські військові не становлять загрози для мирного населення України і не ведуть вогню по мирній цивільній інфраструктурі.

– Цікаво, чи готовий представник Путіна повторити ці заяви зараз. Судячи з усього ні, тому що він тепер і зовсім відсутній, – пожартував Кислиця.

Зокрема, представник України в ООН заявив, що Росія планує підірвати Каховську ГЕС.

– Ми маємо інформацію, згідною з якою РФ готує широкомасштабну катастрофу на півдні України… Якщо російські терористи підірвуть Каховську ГЕС, понад 80 населених пунктів – включно з Херсоном – сотні тисяч людей опиняться у зоні швидкого затоплення… Така атака залишить ЗАЕС без води для охолодження, – заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Посол України заявив, що усі атаки Росії по енергетичній інфраструктурі є терористичним актом і закликав членів Радбезу діяти превентивно.

– Зараз необхідно діяти терміново, щоб у Росії не було шансу вчинити ще один акт терору, – сказав він.

Кислиця закликав Радбез ООН встановити на Каховській ГЕС міжнародну місію зі спостереження та повернути український персонал із подальшим розмінуванням греблі.

Постпред України також звернув увагу на примусову депортацію українців Росією з Херсонщини.

Наприкінці вересня, під час засідання Ради безпеки ООН з питань миру та безпеки в Україні, глава МЗС Росії Сергій Лавров, який очолював російську делегацію на засіданні, спочатку запізнився на годину, а потім втік з Радбезу, після того, як звинуватив президента Володимира Зеленського, Україну та її західних союзників у “безкарності” на Донбасі.

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Джерело: UN web TV