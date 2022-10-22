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Факты / Україна

Зеленский предположил, каким должен быть ответ мира на ядерный шантаж РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что должен сделать мир, чтобы не было ядерных угроз со стороны РФ. Также он подчеркнул, что при этом не важно Украина страна НАТО или нет.

— Что касается использования ядерного оружия. Я приведу пример. Мы сейчас сидим и слышим постоянные призывы, что Россия должна ударить по “центру принятия решений. Сегодня в Европе на Европейском континенте никому не позволено шантажировать как террорист, — пояснил Зеленский.

Он сказал, что России нужно четко дать понять о последствиях применения ядерного оружия.

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— Если месседж звучит, что будет удар по “центру принятия решений”, то ответ мира должен быть следующий: “Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар туда, где ты находишься”. Если ты так поступишь, то ты должен знать, что через секунду будет удар по “центру принятия решений” в твоем государстве. Это никакой не шантаж, — добавил президент.

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Источник: Офис президента
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