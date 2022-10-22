Зеленский предположил, каким должен быть ответ мира на ядерный шантаж РФ

Октябрь, 22 в 20:38

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что должен сделать мир, чтобы не было ядерных угроз со стороны РФ. Также он подчеркнул, что при этом не важно Украина страна НАТО или нет.

— Что касается использования ядерного оружия. Я приведу пример. Мы сейчас сидим и слышим постоянные призывы, что Россия должна ударить по “центру принятия решений. Сегодня в Европе на Европейском континенте никому не позволено шантажировать как террорист, — пояснил Зеленский.

Он сказал, что России нужно четко дать понять о последствиях применения ядерного оружия.

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