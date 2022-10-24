Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Буданов рассказал, почему Россия сейчас бьет только по гражданским объектам

Марта Бондаренко, редактор ленты
Буданов рассказал, почему Россия сейчас бьет только по гражданским объектам
Фото: Минобороны

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что россияне совершают акты терроризма, когда готовят ракетами и дронами по энергосистеме Украины.

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

Россия переключилась с военной инфраструктуры на гражданскую, потому что хочет погрузить Украину в темноту и холод. Но глава ГУР считает, что этого оккупантам не удастся.

Сейчас смотрят

– Все, что делает сейчас Россия – это акт терроризма. Самая главная цель – посеять панику, страх, неуверенность в завтрашнем дне. Паника и страх – это главное оружие террора, – заметил Буданов.

Захватчики пытаются нанести серьезные потери украинскому энергетическому сектору и прекратить экспорт электроэнергии из Украины, чтобы нанести еще и экономический удар.

— Ну и вообще, как они говорят, погрузить Украину в сплошную тьму и холодную зиму – это их мечта. Но, поверьте, этого не произойдет, все наши службы работают соответствующим образом, и их мечты не осуществятся. Осложнения действительно есть, но критического пока ничего нет, – заявил Кирилл Буданов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не видят признаков того, что Россия готова прекратить войну и перейти к дипломатии.

Читайте
Российские удары по Украине лишь усиливают решительность граждан и партнеров - Блинкен

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка