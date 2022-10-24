Октябрь, 24 в 9:51

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что россияне совершают акты терроризма, когда готовят ракетами и дронами по энергосистеме Украины.

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

Россия переключилась с военной инфраструктуры на гражданскую, потому что хочет погрузить Украину в темноту и холод. Но глава ГУР считает, что этого оккупантам не удастся.

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– Все, что делает сейчас Россия – это акт терроризма. Самая главная цель – посеять панику, страх, неуверенность в завтрашнем дне. Паника и страх – это главное оружие террора, – заметил Буданов.

Захватчики пытаются нанести серьезные потери украинскому энергетическому сектору и прекратить экспорт электроэнергии из Украины, чтобы нанести еще и экономический удар.

— Ну и вообще, как они говорят, погрузить Украину в сплошную тьму и холодную зиму – это их мечта. Но, поверьте, этого не произойдет, все наши службы работают соответствующим образом, и их мечты не осуществятся. Осложнения действительно есть, но критического пока ничего нет, – заявил Кирилл Буданов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не видят признаков того, что Россия готова прекратить войну и перейти к дипломатии.