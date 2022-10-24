Октябрь, 24 в 10:16

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов заверил, что наступления россиян с территории Беларуси в ближайшее время не будет.

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

Так, ранее в Генеральном штабе заявили, что растет угроза наступления из Беларуси, и что направление наступления может быть изменено западнее белорусско-украинской границы.

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По словам начальника ГУР, сообщения о возможных наступлениях белорусов на Украину в украинских медиа появляются где-то с апреля.

– Приблизительно раз в полтора месяца заявляют, что точно вот завтра нападут эти страшные легионы белорусов. Но реальность несколько иная, и много раз я развенчивал эти мифы. Есть ли потенциальная угроза со стороны Беларуси? Потенциально есть. Это ведь тоже ни для кого не секрет. Россияне сейчас перекидывают туда определенное количество подразделений. Но то, что они заявляют, и то, что они перекидывают по факту – это совершенно разные вещи, — подчеркнул Кирилл Буданов.

Он уверяет, что пока нет никаких признаков создания какого-либо формата ударных группировок. По состоянию на сегодняшний день россияне завезли туда около 3200 личного состава, однако тяжелой техники там нет. Белорусь всю свою технику из баз долгосрочного хранения отправляет в Россию.

Белорусы четко понимают, что им нечем воевать.

Относительно очередной попытки наступления на Киев Кирилл Буданов считает, что и его не будет.