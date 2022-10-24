Буданов розповів, чи очікувати найближчим часом наступ із Білорусі на Київ та Волинь
Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов запевнив, що наступу росіян із території Білорусі найближчим часов не буде.
Про це Буданов розповів в інтерв’ю Українській правді.
Так, раніше у Генеральному штабі заявили, що зростає загроза наступу з Білорусі, і що напрямок наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону.
За словами начальника ГУР, поідомлення про можливі наступи білорусів на Україну в українських медіа з’являються десь із квітня.
– Приблизно раз на півтора місяця заявляють, що точно ось завтра нападуть ці страшні легіони білорусів. Але реальність трохи інакша, і багато разів я розвінчував ці міфи. Чи є потенційна загроза з боку Білорусі? Потенційно є. Це ж теж ні для кого не секрет. Росіяни зараз перекидають туди певну кількість підрозділів. Але те, що вони заявляють, і те, що вони перекидають по факту – це абсолютно різні речі, – наголосив Кирило Буданов.
Він запевняє, що наразі немає жодних ознак створення будь-якого формату ударних угруповань. Станом на зараз росіяни завезли туди близько 3200 особового складу, проте важкої техніки там немає. Білорусь всю свою техніку з баз довгострокового зберігання відправляє до Росії.
Білоруси чітко розуміють, що їм немає чим воювати.
Щодо чергової спроби наступу на Київ, то Кирило Буданов вважає, що і його не буде.
– Станом на зараз такого немає. Чи можна таке зробити теоретично? Можна. Для цього буде потрібно десь два або два з половиною тижні перекидання військ. Цього немає, – наголосив він.