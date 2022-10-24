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Факти / Україна

Буданов розповів, чи очікувати найближчим часом наступ із Білорусі на Київ та Волинь

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
білоруська військова техніка
Фото: Depositphotos

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов запевнив, що наступу росіян із території Білорусі найближчим часов не буде.

Про це Буданов розповів в інтерв’ю Українській правді.

Так, раніше у Генеральному штабі заявили, що зростає загроза наступу з Білорусі, і що напрямок наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону.

Зараз дивляться

За словами начальника ГУР, поідомлення про можливі наступи білорусів на Україну в українських медіа з’являються десь із квітня.

– Приблизно раз на півтора місяця заявляють, що точно ось завтра нападуть ці страшні легіони білорусів. Але реальність трохи інакша, і багато разів я розвінчував ці міфи. Чи є потенційна загроза з боку Білорусі? Потенційно є. Це ж теж ні для кого не секрет. Росіяни зараз перекидають туди певну кількість підрозділів. Але те, що вони заявляють, і те, що вони перекидають по факту – це абсолютно різні речі, – наголосив Кирило Буданов.

Він запевняє, що наразі немає жодних ознак створення будь-якого формату ударних угруповань. Станом на зараз росіяни завезли туди близько 3200 особового складу, проте важкої техніки там немає. Білорусь всю свою техніку з баз довгострокового зберігання відправляє до Росії.

Білоруси чітко розуміють, що їм немає чим воювати.

Щодо чергової спроби наступу на Київ, то Кирило Буданов вважає, що і його не буде.

– Станом на зараз такого немає. Чи можна таке зробити теоретично? Можна. Для цього буде потрібно десь два або два з половиною тижні перекидання військ. Цього немає, – наголосив він.

Джерело: Українська правда
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