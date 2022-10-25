Октябрь, 24 в 23:19

В составе Главного вычислительного центра (ГСЦ) ВС РФ действует секретное подразделение, наводящее ракеты на гражданские объекты в Украине. Пока удалось идентифицировать 30 военных инженеров, которые там задействованы.

Об этом говорится в материалах совместного расследования Bellingcat и Der Spiegel.

Отмечается, что многие офицеры ГВЦ — IT-специалисты, успевшие поработать в обычных частных компаниях. Все они зарегистрированы по официальному адресу российского Генштаба в Москве.

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Журналисты изучили метаданные телефонных разговоров начальника ГВЦ генерал-майора Роберта Баранова и пришли к выводу, что каждый раз перед запуском ракет ему звонили c номера полковника Игоря Багнюка. Он в свою очередь общался с более чем 20 военными инженерами из ГВЦ.

Кто наводит ракеты на гражданские объекты Украины: журналисты-расследователи обнародовали имена россиян / 3 фотографии

По данным расследования, это подразделение состоит из трех команд, программирующих полеты одного конкретного типа ракет:

ЗМ-14 (Калибр, морского базирования) – Иван Попов, Матвей Любавин, Роман Курочкин, Екатерина Чугунова, Сергей Ильин, Юрий Никонов, Георгий Старостин, Дмитрий Тихонов, Николай Тарасов и Игорь Гроза.

9М728 (Р-500, оперативно-тактические ракетные комплексы Искандера, наземного базирования) – Алексей Михайлов, Павел Обухов, Эльвира Обухова, Никита Поплавский, Виктор Яскелайнен, Александр Григорян, Владимир Петров, Артем Веденов.

Х-101 (воздушного базирования) — Артем Чернов, Алексей Бетехтин, Андрей Иванютин, Антон Чуликов, Ольга Письменская, Павел Васильев, Алексей Волков, Антон Шатун, Станислав Минков.

С некоторыми из них удалось связаться, но они отрицают, что работают на военных и имеют отношение к ударам по Украине.

Непосредственным командиром подразделения наведения ракет ГВЦ является полковник Игорь Багнюк, у которого есть медаль За участие в боевых действиях в Сирии.