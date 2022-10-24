Иран в ближайшее время передаст РФ дроны Arash-2 и баллистические ракеты – ГУР

Октябрь, 24 в 16:56

Украинская разведка узнала о планах Ирана передать РФ бронежилеты и шлемы для мобилизованных, а также отправить советников по применению беспилотников Arash-2 и баллистических ракет в войне против Украины.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что из-за неспособности обеспечить новую волну мобилизованных амуницией собственного производства российская армия начинает использовать снаряжение иранского производства.

– В ближайшее время запланирована передача 3 тыс. единиц бронезащиты – 1,5 тыс. бронежилетов, 1,5 тыс. шлемов производства Milad (Иран). В настоящее время иранская амуниция находится на составе 1061 центра материально-технического обеспечения 3 мотострелковой дивизии (Белгородская область), – уточняют в ГУР.

Похоже, что Иран не отказался от планов передать РФ беспилотники нового типа Arash-2 и ракеты класса земля-земля, поскольку вскоре отправляет новую группу советников по боевому применению этого вооружения.

Сейчас смотрят

– Их поставки планируется начать уже в ближайшее время. Также из Ирана в оккупированный Джанкой отбыла группа советников Корпуса стражей исламской революции для оказания помощи в боевом применении и усовершенствовании БПЛА типа Shahed-136 и Mohajer-6, – рассказали в разведке.

В Генштабе ВСУ 20 октября заявили, что на территорию РФ прибыли иранские советники и инструкторы по использованию беспилотников Shahed-136 и Arash-2.

Иранских инструкторов, которые могли координировать запуск ударных дронов-камикадзе Shahed-136 по Украине, раньше видели и на территории Беларуси.

По данным Центра национального сопротивления, группу иранцев видели в селе Микуличи Гомельской области. Они находятся под усиленной охраной росийских нацгвардейцев и офицеров ФСБ.

Источник: ГУР

Фото: ГУР