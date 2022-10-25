Хто наводить ракети на цивільні об’єкти України: журналісти-розслідувачі оприлюднили імена росіян

Жовтень, 24 в 23:19

У складі Головного обчислювального центру (ГСЦ) ЗС РФ діє секретний підрозділ, який наводить ракети на цивільні об’єкти в Україні. Наразі вдалося ідентифікувати 30 військових інженерів, які там задіяні.

Про це йдеться у матеріалах спільного розслідування Bellingcat та Der Spiegel.

Зазначається, що багато хто з офіцерів ГВЦ — IT-фахівці, які встигли попрацювати у звичайних приватних компаніях. Всі вони зареєстровані за офіційною адресою російського Генштабу у Москві.

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Журналісти-розслідувачі вивчили метадані телефонних розмов начальника ГВЦ, генерал-майора Роберта Баранова і дійшли висновку, що щоразу перед запуском ракет йому дзвонили з номера полковника Ігоря Багнюка. Він зі свого боку спілкувався з більш ніж 20 військовими інженерами з ГВЦ.

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За даними розслідування, цей підрозділ складається із трьох команд, які програмують польоти одного конкретного типу ракет:

ЗМ-14 (Калібр, морського базування) – Іван Попов, Матвій Любавін, Роман Курочкін, Катерина Чугунова, Сергій Ільїн, Юрій Ніконов, Георгій Старостін, Дмитро Тихонов, Микола Тарасов та Ігор Гроза.

9М728 (Р-500, оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер, наземного базування) – Олексій Михайлов, Павло Обухов, Ельвіра Обухова, Микита Поплавський, Віктор Яскелайнен, Олександр Григорян, Володимир Петров, Артем Веденов.

Х-101 (повітряного базування) – Артем Чернов, Олексій Бетехтін, Андрій Іванютін, Антон Чуликов, Ольга Письменська, Павло Васильєв, Олексій Волков, Антон Шатун, Станіслав Мінков.

З деякими із них вдалося зв’язатися, але вони заперечують, що працюють на військових і мають стосунок до ударів по Україні.

Безпосереднім командиром підрозділу наведення ракет ГВЦ є полковник Ігор Багнюк, який має медаль За участь у бойових діях у Сирії.