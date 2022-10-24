Іран найближчим часом передасть РФ дрони Arash-2 та балістичні ракети – ГУР

Жовтень, 24 в 16:56

Українська розвідка дізналася про плани Ірану передати РФ бронежилети і шоломи для мобілізованих, а також відправити радників щодо застосування безпілотників Arash-2 та балістичних ракет у війні проти України.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що через неспроможність забезпечити нову хвилю мобілізованих амуніцією власного виробництва російська армія починає використовувати спорядження іранського виробництва.

– Найближчим часом заплановано передачу 3 тис. одиниць бронезахисту – 1,5 тис. бронежилетів, 1,5 тис. шоломів виробництва Milad (Іран). Наразі іранська амуніція перебуває на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілкової дивізії (Білгородська область), – уточнюють в ГУР.

Схоже також, що Іран не відмовився від планів передати РФ безпілотники нового типу Arash-2 та ракети класу земля-земля, оскільки незабаром відправляє нову групу радників із бойового застосування цього озброєння.

Зараз дивляться

– Їхні поставки планується розпочати вже найближчим часом. Також з Ірану в окупований Джанкой відбула група радників Корпусу вартових ісламської революції для надання допомоги у бойовому застосуванні та удосконаленні БПЛА типу Shahed-136 та Mohajer-6, – розповіли в розвідці.

У Генштабі ЗСУ 20 жовтня заявили, що на територію РФ прибули іранські радники та інструктори з використання безпілотників Shahed-136 та Arash-2.

Іранських інструкторів, які могли координувати запуск ударних дронів-камікадзе Shahed-136 по Україні, раніше бачили і на території Білорусі.

За даними Центру національного спротиву, групу іранців бачили у селі Микуличі Гомельської області. Вони перебувають під посиленою охороною російських нацгвардійців та офіцерів ФСБ.

Джерело: ГУР

Фото: ГУР