Іран найближчим часом передасть РФ дрони Arash-2 та балістичні ракети – ГУР
Українська розвідка дізналася про плани Ірану передати РФ бронежилети і шоломи для мобілізованих, а також відправити радників щодо застосування безпілотників Arash-2 та балістичних ракет у війні проти України.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що через неспроможність забезпечити нову хвилю мобілізованих амуніцією власного виробництва російська армія починає використовувати спорядження іранського виробництва.
– Найближчим часом заплановано передачу 3 тис. одиниць бронезахисту – 1,5 тис. бронежилетів, 1,5 тис. шоломів виробництва Milad (Іран). Наразі іранська амуніція перебуває на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілкової дивізії (Білгородська область), – уточнюють в ГУР.
Схоже також, що Іран не відмовився від планів передати РФ безпілотники нового типу Arash-2 та ракети класу земля-земля, оскільки незабаром відправляє нову групу радників із бойового застосування цього озброєння.
– Їхні поставки планується розпочати вже найближчим часом. Також з Ірану в окупований Джанкой відбула група радників Корпусу вартових ісламської революції для надання допомоги у бойовому застосуванні та удосконаленні БПЛА типу Shahed-136 та Mohajer-6, – розповіли в розвідці.
У Генштабі ЗСУ 20 жовтня заявили, що на територію РФ прибули іранські радники та інструктори з використання безпілотників Shahed-136 та Arash-2.
Іранських інструкторів, які могли координувати запуск ударних дронів-камікадзе Shahed-136 по Україні, раніше бачили і на території Білорусі.
За даними Центру національного спротиву, групу іранців бачили у селі Микуличі Гомельської області. Вони перебувають під посиленою охороною російських нацгвардійців та офіцерів ФСБ.
Джерело: ГУР
Фото: ГУР