Карта боевых действий на 24.10.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
На восьмой месяц полномасштабной войны Силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Землянки и Чугуновка Харьковской области, а также Соледар, Бахмут, Андреевка, Клещеевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Першотравневое и Авдеевка Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 24.10.2022
Полномасштабная война в Украине длится уже 243-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.