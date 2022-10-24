Октябрь, 24 в 7:58

На восьмой месяц полномасштабной войны Силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Землянки и Чугуновка Харьковской области, а также Соледар, Бахмут, Андреевка, Клещеевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Першотравневое и Авдеевка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 24.10.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 243-е сутки.

Сейчас смотрят

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.