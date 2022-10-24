Карта бойових дій на 24.10.2022 – ситуація на фронті

Жовтень, 24 в 7:58

На восьмий місяць повномасштабної війни Сили оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Землянки й Чугунівка Харківської області, а також Соледар, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Першотравневе та Авдіївка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 24.10.2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 243-тю добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.