Танки РФ будут в Будапеште быстрее, чем дозвонитесь в Москву: в МИД отреагировали на заявление Орбана

Октябрь, 24 в 22:22

Если ЕС прекратит санкционное давление на Россию и военную помощь Украине, то танки РФ будут в Будапеште быстрее, чем кто-либо из венгерского правительства сможет дозвониться в Москву.

Об этом заявили в МИД Украины в ответ на высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на счет того, что поддержка Украины со стороны ЕС путем санкций и военной помощи увеличивает риск распространения войны на территорию блока.

— Если ЕС прекратит санкционное давление на Россию и военную помощь Украине, то российские танки, но мы этого никоим образом не желаем, будут в Будапеште быстрее, чем кто-нибудь из венгерского правительства сможет дозвониться в Москву, — написал на своей странице в Facebook представитель МИД Украины Олег Николенко.

Также он добавил, что украинцы платят собственными жизнями за мир и покой в ​​городах Европы и не нужно об этом забывать.

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