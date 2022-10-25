Танки РФ будут в Будапеште быстрее, чем дозвонитесь в Москву: в МИД отреагировали на заявление Орбана
Если ЕС прекратит санкционное давление на Россию и военную помощь Украине, то танки РФ будут в Будапеште быстрее, чем кто-либо из венгерского правительства сможет дозвониться в Москву.
Об этом заявили в МИД Украины в ответ на высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на счет того, что поддержка Украины со стороны ЕС путем санкций и военной помощи увеличивает риск распространения войны на территорию блока.
— Если ЕС прекратит санкционное давление на Россию и военную помощь Украине, то российские танки, но мы этого никоим образом не желаем, будут в Будапеште быстрее, чем кто-нибудь из венгерского правительства сможет дозвониться в Москву, — написал на своей странице в Facebook представитель МИД Украины Олег Николенко.
Также он добавил, что украинцы платят собственными жизнями за мир и покой в городах Европы и не нужно об этом забывать.
— Помощь Украине – не благотворительность. Это прежде всего инвестиции Европы в собственную безопасность. Только совместными усилиями можно остановить российскую угрозу, — отметил он.