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Факти / Україна

Танки РФ будуть у Будапешті швидше, ніж додзвонитесь до Москви: у МЗС відреагували на заяву Орбана

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Танки РФ будуть у Будапешті швидше, ніж додзвонитесь до Москви: у МЗС відреагували на заяву Орбана
Фото: Depositphotos

Якщо ЄС припинить санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні, то танки РФ будуть в Будапешті швидше, ніж хтось із угорського уряду зможе додзвонитися до Москви.

Про це заявили у МЗС України у відповідь на висловлювання прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо того, що підтримка України з боку ЄС шляхом санкцій і військової допомоги збільшує ризик поширення війни на територію блоку.

 – Якщо ЄС припинить санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні, то російські танки, але ми цього жодним чином не бажаємо, будуть в Будапешті швидше, ніж хтось із угорського уряду зможе додзвонитися до Москви, – написав на своїй сторінці у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

Також він додав, що українці платять власними життями за мир і спокій в містах Європи і не потрібно цього забувати.

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– Допомога Україні – не благодійництво. Це, насамперед, інвестиції Європи у власну безпеку. Лише спільними зусиллями можливо зупинити російську загрозу, – зазначив він.

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