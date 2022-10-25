Танки РФ будуть у Будапешті швидше, ніж додзвонитесь до Москви: у МЗС відреагували на заяву Орбана
Якщо ЄС припинить санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні, то танки РФ будуть в Будапешті швидше, ніж хтось із угорського уряду зможе додзвонитися до Москви.
Про це заявили у МЗС України у відповідь на висловлювання прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо того, що підтримка України з боку ЄС шляхом санкцій і військової допомоги збільшує ризик поширення війни на територію блоку.
– Якщо ЄС припинить санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні, то російські танки, але ми цього жодним чином не бажаємо, будуть в Будапешті швидше, ніж хтось із угорського уряду зможе додзвонитися до Москви, – написав на своїй сторінці у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.
Також він додав, що українці платять власними життями за мир і спокій в містах Європи і не потрібно цього забувати.
– Допомога Україні – не благодійництво. Це, насамперед, інвестиції Європи у власну безпеку. Лише спільними зусиллями можливо зупинити російську загрозу, – зазначив він.