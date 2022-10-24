Октябрь, 24 в 13:01

Минобороны Украины обнародовало видеообращение к военным Вооруженных сил РФ с призывом отказаться от участия в кровавой путинской войне.

– Вы находитесь на территории чужой страны и участвуете в военных преступлениях российского руководства. Каждый день вас кидают на убой. Для российского командования вы – расходный материал. Потери никто не считает. За что вы сражаетесь? За страх ваших вождей потерять власть? – начали обращение к россиянам в Минобороны Украины.

Украинская сторона отмечает: сегодня россияне воюют не с НАТО, а против Украины и украинского народа.

Сейчас смотрят

А Вооруженные силы Украины защищают свой народ и свою страну от российской агрессии.

Далее в Минобороны дали четкую инструкцию, как россияне могут отказаться от войны в Украине.

Для этого военные ВС РФ могут обратиться по телефонам круглосуточной горячей линии – +38 066-580-34-98, +38 093-119-29-84.

Или написать в чат-бот Хочу жить в мессенджере Telegram.

Если россияне не могут это сделать самостоятельно, обращения могут передать их родные и близкие.

Если связь отсутствует, сообщить о желании сдаться в плен можно, выполнив следующие условия:

Выйти в район позиций ВСУ и громко сообщить о своем желании сдаться в плен. Разрядить оружие, отсоединить магазин. Обозначить желание сдаться в плен с помощью материала белого цвета (флажка, заметной повязки на оружии). Выполнить все указания украинских военных.

К слову, украинская сторона обнародовала обращение и к белорусскому народу.

Граждан Беларуси в Генштабе ВСУ призвали не поддерживать российскую агрессию. В противном случае Украина будет вынуждена ответить.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 243-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Минобороны Украины

Фото: ГУР