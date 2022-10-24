Взрывы в Новой Каховке и отключение света: что происходит на 243 день войны (онлайн)
Российская дезинформационная кампания “грязной бомбы” может служить поводом для создания операции под фальшивым флагом, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Борис Джонсон объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность лидера консерваторов и премьер-министра Великобритании.
Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал заявление РФ о “грязной бомбе”, отметив, что Украина всегда была очень ответственной в вопросах ядерной безопасности.
Глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с Шойгу “отверг поводы России для дальнейшей эскалации” в Украине, сообщили в Минобороны США.
Из-за лжи страны-агрессора России о якобы подготовке применения так называемой “грязной бомбы” Украина приглашает мониторинговые миссии Организации Объединенных Наций и Международного агентства по атомной энергии, требуя соблюдения 4 пункта Будапештского меморандума.
Европейскому Союзу удалось успешно добиться энергетической независимости от России, заявил Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.
– Сегодня мы полностью отделены от российского газа. Никто не думал, что мы сможем это сделать, потому что зависели от России. Мы зависели на 40%, а сейчас всего на 7%, — отметил он.
В Украине во всех областях, пострадавших в результате массированных ракетных ударов российской армии 22 октября, возобновили техническую возможность электроснабжения.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, со временем в Украине полностью восстановят поврежденные в результате атаки энергообъекты.
Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал заявления РФ о “грязной бомбе”, подчеркнув, что “на воре шапка горит”.
– “Грязный” ядерный шантаж является поводом для жестких превентивных шагов. “На воре шапка горит”. Сегодня РФ на высоком международном уровне предоставила официальную иллюстрацию для этой пословицы. Ложь на счет “грязной бомбы”, которую якобы готовится применить Украина, – это элемент уже привычной кремлевской тактики. Когда российские преступники пытаются превентивно обвинить в своем преступлении жертву агрессии, — говорит Резников.
Также он напомнил, что с 2014 года это происходило уже неоднократно, а после 24 февраля Россия открыто угрожает применением ядерного оружия.
В Украине выведено из эксплуатации около 90% мощностей ветровой и до 50% солнечной энергетики из-за полномасштабного нападения российской армии.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, больше всего пострадала отрасль зеленой энергетики, потому что на временно оккупированной части Юга Украины расположена основная часть мощностей.
— Мы потеряли примерно 90% “ветра” и 45-50% “солнца”. Это огромные потери, – подчеркнул глава Минэнерго.