Взрывы в Новой Каховке и отключение света: что происходит на 243 день войны (онлайн)

Российская дезинформационная кампания “грязной бомбы” может служить поводом для создания операции под фальшивым флагом, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Борис Джонсон объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность лидера консерваторов и премьер-министра Великобритании.

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал заявление РФ о “грязной бомбе”, отметив, что Украина всегда была очень ответственной в вопросах ядерной безопасности.

Глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с Шойгу “отверг поводы России для дальнейшей эскалации” в Украине, сообщили в Минобороны США.