Октябрь, 24 в 11:34

Украина ответит, если армия Беларуси поддержит российскую агрессию.

В этом заверил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины белорусский народ в видеообращении.

Dear Belarusian servicemen, don’t let your illegitimate dictator drag you into putin’s genocidal war against Ukraine.

The stakes are high.

Your lives are at stake. pic.twitter.com/AN8CxrwNDf — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 23, 2022

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– Если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, Украина ответит. Ответит так же жестко, как отвечает всем оккупантам на территории Украины, – отметили в Генштабе ВСУ.

Украинская сторона предупреждает, что применит весь арсенал вооружения для ударов по военным объектам на территории Беларуси, хоть и не хочет этого делать.

– Мы не хотим этого. Мы призываем всех граждан Беларуси не выполнять приказы руководства о вступлении в войну против Украины, что является преступлением в соответствии с конституцией Беларуси и нормами международного права, – отмечают в Генштабе ВСУ.

Украина призвала народ Беларуси не разделять ответственность за военные преступления, уже совершенные российской армией в Украине.

– Уважаемые белорусские военнослужащие, не дайте своему нелегитимному диктатору вовлечь вас в геноцидную войну Путина против Украины. Ставки высоки. Ваши жизни под угрозой, – предупредили в Генштабе ВСУ.

24 октября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в течение октября в Беларуси продолжается проверка мобилизационных ресурсов.

В частности, созданные специальные группы при местных органах исполнительной власти Беларуси проверяют и уточняют информацию о потенциальных призывниках.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 243-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.