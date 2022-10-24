Защита и восстановление энергетической сети и ситуация на передовой: Зеленский провел заседание Ставки
В понедельник, 24 октября, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
– Заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на передовой и рассмотрели вероятные действия врага на ближайший период. Отдельное внимание было уделено формированию надежной защиты энергетической сети страны от воздушных атак российской армии, – говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях президента.
Также отмечается, что обсуждался процесс восстановления объектов энергетики, которые были повреждены в результате недавних попаданий российских ракет и дронов-камикадзе.
Участники заседания рассмотрели альтернативные способы временного обеспечения населения и предприятий электроэнергией и связью, пока продолжаются восстановительные работы.
– Максимизируем наши усилия по безопасности объектов энергетической инфраструктуры. И помним, что каждый из выключенных ненужных электроприборов – это вклад в скорое восстановление стабильного и постоянного электроснабжения на всей территории Украины, – резюмировал Зеленский.