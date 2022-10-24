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Факти / Україна

Захист та відновлення енергетичної мережі та ситуація на передовій: Зеленський провів засідання Ставки

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Захист та відновлення енергетичної мережі та ситуація на передовій: Зеленський провів засідання Ставки

У понеділок, 24 жовтня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

– Заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків про актуальну ситуацію на передовій та розглянули ймовірні дії ворога на найближчий період. Окрема увага була приділена формуванню надійного захисту енергетичної мережі країни від повітряних атак російської армії, – йдеться у повідомленні, опублікованому у соцмережах президента.

Також зазначається, що обговорювалося відновлення об’єктів енергетики, які були пошкоджені внаслідок нещодавніх попадань російських ракет та дронів-камікадзе.

Учасники засідання розглянули альтернативні способи тимчасового забезпечення населення та підприємств електроенергією та зв’язком, доки тривають відновлювальні роботи.

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– Максимізуємо наші зусилля щодо безпеки об’єктів енергетичної інфраструктури. І пам’ятаємо, що кожен із вимкнених непотрібних електроприладів – це внесок у швидке відновлення стабільного та постійного електропостачання на всій території України, – резюмував Зеленський.

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