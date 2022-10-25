Октябрь, 25 в 9:25

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали не менее 480 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Теперь общее количество ликвидированного личного состава врага составляет около 68420 человек.

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Другие потери врага на войне в Украине на 25 октября 2022 года:

танков ‒ 2611 (+21) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5321 (+26) ед,

артиллерийских систем – 1674 (+1) ед,

РСЗО – 377 (+2) ед,

средств ПВО ‒ 190 (+1) ед,

самолетов – 271 (+1) ед,

вертолетов – 248 (+3) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1372 (+2),

крылатых ракет ‒ 350,

кораблей /катеров ‒ 16 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4054 (+10) ед,

специальной техники ‒ 149.

Ранее Оперативное командование Юг сообщило, что за прошедшие сутки на южном направлении воины Сил обороны Украины уничтожили по меньшей мере 40 оккупантов, три танка, зенитно-ракетный комплекс Оса.