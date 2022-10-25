Октябрь, 25 в 6:59

За сутки на южном направлении воины Сил обороны Украины уничтожили по меньшей мере 40 оккупантов, три танка, зенитно-ракетный комплекс Оса.

Об этом говорится в сведении от Оперативного командования Юг.

Захватчики вовсю пытаются обороняться у и удержать занятые рубежи.

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Враг лупил по нашим позициям и прилегающим к линии фронта общинам, в том числе с применением РСЗО, ствольной артиллерии, минометов.

Дважды за день оккупанты пытались идти в наступление, однако под плотным нашим огнем понесли потери и отступили.

В Оперативном командовании Юг назвали потери противника за минувшие сутки, а именно: 40 оккупантов, три танка, ЗРК Оса, шесть единиц бронетехники и три склада с боеприпасами в Бериславском и Каховском районах.

Существенно повреждены шесть вражеских танков, затрофеен российский Урал.

В Черном море корабельная группировка врага состоит из 11 кораблей, среди которых три больших десантных корабля и два надводных носителя Калибров, добавили в ОК Юг.

Напомним, что война в Украине длится уже 244 дня.