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Факты / Происшествия

Житель Ровно корректировал удары РФ по родному городу – СБУ

Валентина Летяк, редактор ленты
Мешканець Рівного коригував удари РФ
Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задержали жителя Ровно, который собирал информацию о расположении объектов критической инфраструктуры и передавал их РФ для планирования ракетных ударов.

Украинец также передавал врагам данные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории Ровенской области.

Мужчина создал телеграмм-канал, где открыто поддерживал действия РФ в Украине и оправдывал ее преступления. Свои пророссийские взгляды он неоднократно высказвал и среди людей, таким образом ища сообщников для подрывной деятельности.

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Для сбора информации предатель следил за объектами, а затем передавал координаты через закрытый телеграмм-канал.

Задержали его во время очередной передачи разведданных.

Дома у подозреваемого правоохранители обнаружили мобильный телефон с зашифрованной перепиской, а также незарегистрированные боеприпасы к огнестрельному оружию.

Ровенчанину объявлено подозрение по трем статьям УКУ: ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других вооруженных формирований Украины); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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Источник: СБУ
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