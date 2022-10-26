Активная оборона без потери территорий: Маляр о ситуации под Херсоном

Октябрь, 26 в 12:29

На Херсонском направлении, как и на других участках фронта, продолжается позиционная оборона, о потере территорий речь не идет, заверила в эфире телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр.

– Там идут бои. Сам Генштаб это позиционирует как оборонительные действия, но вы сами по новостям видите, что в последнюю неделю интенсивность событий несколько снижается на фронте, и мы фактически находимся в активной обороне. Что-то выискивать не надо, мы не теряем территории, – подчеркнула она.

По ее словам, в целом по всем направлениям продолжается позиционная оборона с целью выравнивания линии фронта.

– Динамика фронта бывает разная. Поэтому иногда очень много разных событий. Сейчас условно можно говорить, что идет период позиционной обороны, и в рамках этой обороны на определенных участках есть продвижение вперед, – объяснила Маляр.

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