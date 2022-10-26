Активна оборона без втрати територій: Маляр про ситуацію під Херсоном

Жовтень, 26 в 12:29

На Херсонському напрямку, як і на інших ділянках фронту, триває позиційна оборона, про втрату територій не йдеться, запевнила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Там ідуть бої. Сам Генштаб це позиціонує як оборонні дії, але ви самі з новин бачите, що останній тиждень інтенсивність подій дещо знижується на фронті, і ми фактично перебуваємо в активній обороні. Щось вишукувати не треба, ми не втрачаємо території, – наголосила вона.

За її словами, загалом на всіх напрямках наразі триває позиційна оборона з метою вирівнювання лінії фронту.

– Динаміка фронту буває різна. Тому іноді дуже багато різних подій. Зараз умовно можна говорити, що триває період позиційної оборони, і в рамках цієї оборони на певних ділянках є просування вперед, – пояснила Маляр.

Зараз дивляться

Міністр оборони Олексій Резніков раніше сповільнення наступу ЗСУ у Херсонській області пояснив погодними умовами.