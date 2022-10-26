Резников сказал, что замедляет наступление ВСУ на Херсон

Октябрь, 26 в 10:12

Дожди на юге немного замедляют наступление ВСУ в Херсонской области, заявил министр обороны Алексей Резников в интервью телеканалу Fox News.

Однако отметил, что украинские защитники постепенно освобождают населенные пункты.

– Погодные условия, я имею в виду дожди, немного нас замедлили, но мы используем тактику освобождения наших сел шаг за шагом и километр за километром. И мы продолжим это делать, – объяснил он.

По его словам, сейчас все мосты через Днепр под огневым контролем ВСУ, что затрудняет бегство оккупантов из Херсона, в то же время оставаться в городе для них также рискованно.

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За прошедшие сутки, 25 октября, на южном фронте российские войска дважды на разных направлениях пытались прорвать позиции ВСУ, однако вынуждены были отступить, к тому же с большими потерями, которые сейчас уточняются.