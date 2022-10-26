Октябрь, 26 в 12:35

Российские войска не смогут бежать из Херсона так же, как из Изюма Харьковской области, потому что Вооруженные силы Украины контролируют все мосты областного центра.

Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в интервью изданию Fox News.

Даже уличные бои не будут оптимальным вариантом для армии РФ, поскольку все мосты через реку Днепр ВСУ контролируют благодаря системам HIMARS и другой артиллерии.

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– Для россиян рискованно оставаться в Херсоне, потому что они потом не смогут бежать, как это сделали в Изюме, – убежден Алексей Резников.

По словам министра обороны, несмотря на то, что дожди немного замедлили наступление ВСУ в Херсонской области, украинские войска продолжают освобождать населенные пункты километр за километром.

Это свидетельствует о том, что война в Украине перешла в третью фазу – постепенного освобождения оккупированных территорий.

На двух предыдущих этапах Украине удалось остановить армию РФ, а затем стабилизировать ситуацию по всей линии фронта.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 245-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ГУР