Росіяни не зможуть втекти з Херсону, як з Ізюму – Резніков
Російські війська не зможуть втекти з Херсону так само, як з Ізюму Харківської області, тому що Збройні сили України контролюють усі мости обласного центру.
Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив в інтерв’ю виданню Fox News.
Навіть вуличні бої не будуть оптимальним варіантом для армії РФ через те, що всі мости через річку Дніпро ЗСУ контролюють завдяки системам HIMARS та іншій артилерії.
– Для росіян ризиковано залишатись у Херсоні, тому що вони потім не зможуть втекти, як зробили це в Ізюмі, – переконаний Олексій Резніков.
За словами міністра оборони, попри те, що дощі трохи сповільнили наступ ЗСУ у Херсонській області, українські війська продовжують звільняти населені пункти кілометр за кілометром.
Це свідчить про те, що війна в Україні перейшла в третю фазу – поступового звільнення окупованих територій.
На двох попередніх етапах Україні вдалося зупинити армію РФ, а потім стабілізувати ситуацію вздовж усієї лінії фронту.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 245-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: ГУР