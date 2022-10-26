Жовтень, 26 в 12:35

Російські війська не зможуть втекти з Херсону так само, як з Ізюму Харківської області, тому що Збройні сили України контролюють усі мости обласного центру.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив в інтерв’ю виданню Fox News.

Навіть вуличні бої не будуть оптимальним варіантом для армії РФ через те, що всі мости через річку Дніпро ЗСУ контролюють завдяки системам HIMARS та іншій артилерії.

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– Для росіян ризиковано залишатись у Херсоні, тому що вони потім не зможуть втекти, як зробили це в Ізюмі, – переконаний Олексій Резніков.

За словами міністра оборони, попри те, що дощі трохи сповільнили наступ ЗСУ у Херсонській області, українські війська продовжують звільняти населені пункти кілометр за кілометром.

Це свідчить про те, що війна в Україні перейшла в третю фазу – поступового звільнення окупованих територій.

На двох попередніх етапах Україні вдалося зупинити армію РФ, а потім стабілізувати ситуацію вздовж усієї лінії фронту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 245-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: ГУР