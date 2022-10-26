Відкриваються шокуючі факти звірств: на звільнених територіях ексгумували майже тисячу тіл

Жовтень, 26 в 14:39

На щойно звільнених від російських окупантів територіях ексгумували близько тисячі тіл загиблих.

Такі цифри озвучили в Мінреінтеграції. Зокрема, майже 450 тіл знайшли в Ізюмі – на місці одного з наймасовіших поховань.

У відомстві наголосили, що у процесі ексгумації відкриваються шокуючі факти звірств окупантів. Так, серед загиблих є не тільки військові, але й цивільні – дорослі та діти.

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Однак точні дані стануть відомі лише після експертизи. Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка відпрацьовує локації на щойно звільнених від окупантів територіях.

Робота продовжується у співпраці з силовими структурами, піротехніками та пошуковими групами, створеними при обласних військових адміністраціях.

Днями також стало відомо, що поліція виявила тіла 111 цивільних і 35 військових ЗСУ під час ексгумації на місці найбільшого масового поховання в Лимані.

В одному місці були поховані цивільні, в іншому – українські захисники. Вбитих закопували в траншеях, частина могил – безіменні.

Джерело: Мінреінтеграції