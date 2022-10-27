Ампутированные конечности и переломы: что известно о пиротехниках, подорвавшихся на мине
Пятеро спасателей, которые накануне подорвались на мине в Изюмском районе Харьковской области, находятся в крайне тяжелом, но стабильном состоянии.
Согласно данным врачей, у двух из них – ампутированные конечности, еще у двух – многочисленные переломы, один – с черепно-мозговой травмой.
Еще один пострадавший с легкими ранениями лечится амбулаторно.
Все пострадавшие – в возрасте до 30 лет.
Напомним, что вчера в Изюмском районе автомобиль пиротехников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям подорвался на противотанковой мине.
Один человек погиб, шестеро получили ранения.
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Источник: Харковская ОВА