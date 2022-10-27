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Факты / Україна

Ампутированные конечности и переломы: что известно о пиротехниках, подорвавшихся на мине

Татьяна Забожко, редактор ленты
Ампутированные конечности и переломы: что известно о пиротехниках, подорвавшихся на мине
Фото: ГСЧС

Пятеро спасателей, которые накануне подорвались на мине в Изюмском районе Харьковской области, находятся в крайне тяжелом, но стабильном состоянии.

Согласно данным врачей, у двух из них – ампутированные конечности, еще у двух – многочисленные переломы, один – с черепно-мозговой травмой.

Еще один пострадавший с легкими ранениями лечится амбулаторно.

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Все пострадавшие – в возрасте до 30 лет.

Напомним, что вчера в Изюмском районе автомобиль пиротехников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям подорвался на противотанковой мине.

Один человек погиб, шестеро получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 246-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Харковская ОВА

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