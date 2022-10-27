Ампутовані кінцівки та переломи: що відомо про піротехніків, які підірвались на міні

Жовтень, 27 в 12:58

П’ятеро рятувальників, які напередодні підірвались на міні в Ізюмському районі Харківської області, перебувають у вкрай важкому, але стабільному стані.

За даними лікарів, у двох надзвичайників – ампутовані кінцівки, ще в двох – численні переломи, один – із черепно-мозковою травмою.

Ще один постраждалий із легкими пораненнями лікується амбулаторно.

Зараз дивляться

Усі постраждалі – віком до 30 років.

Нагадаємо, що вчора в Ізюмському районі автомобіль піротехніків Держслужби з надзвичайних ситуацій підірвався на протитанковій міні.

Одна людина загинула, шестеро дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 246-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Харківська ОВА