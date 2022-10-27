Ампутовані кінцівки та переломи: що відомо про піротехніків, які підірвались на міні
П’ятеро рятувальників, які напередодні підірвались на міні в Ізюмському районі Харківської області, перебувають у вкрай важкому, але стабільному стані.
За даними лікарів, у двох надзвичайників – ампутовані кінцівки, ще в двох – численні переломи, один – із черепно-мозковою травмою.
Ще один постраждалий із легкими пораненнями лікується амбулаторно.
Усі постраждалі – віком до 30 років.
Нагадаємо, що вчора в Ізюмському районі автомобіль піротехніків Держслужби з надзвичайних ситуацій підірвався на протитанковій міні.
Одна людина загинула, шестеро дістали поранення.
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Джерело: Харківська ОВА