Площа Чорнобаївська та провулок Скрябіна: у Києві перейменували ще 40 вулиць

Жовтень, 27 в 21:00

27 жовтня Київрада перейменувала понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Ось деякі вулиці, які перейменували, та, власне, нові назви:

вулиця Славгородська ➡️ вулиця імені загиблого Героя російсько-української війни Дениса Антіпова;

вулиця Карла Маркса ➡️ вулиця Йоганна Вольфганга Ґете;

площа Амурська ➡️ площа Васильківська;

вулиця Пушкінська ➡️ вулиця Євгена Чикаленка;

вулиця Некрасівська ➡️ вулиця Івана Драча;

вулиця Краснодарська ➡️ вулиця Ґолди Меїр;

вулиця Астраханська ➡️ вулиця Кастуся Калиновського;

вулиця Багратіона ➡️ вулиця імені фотокореспондента, який загинув в березні 2022 під Києвом, Максима Левіна;

провулок Московський ➡️ провулок Павла Лі;

провулок Олександра Бестужева ➡️ провулок Кузьми Скрябіна;

площа Героїв Бреста ➡️ площа Чорнобаївська;

вулиця Маршала Тимошенка ➡️ вулиця Левка Лук’яненка;

вулиця Олександра Матросова ➡️ вулиця Генерала Кульчицького – українського військового, що загинув у 2014 році у Слов’янську.

– Нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ столиці обирали кияни. На рейтингове електронне голосування винесли 296 об’єктів, які відбирала експертна комісія. Кияни мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку Київ Цифровий, – повідомив міський голова Віталій Кличко.

Назви, що отримали найбільшу підтримку, були передані до сесійної зали Київради на голосування.