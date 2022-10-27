В ГУР оценили возможность наступления со стороны Беларуси в ближайшее время
В настоящее время в Беларуси нет ударной группировки, которая была бы оснащена должным образом для наступления. Однако страна проводит обучение личного состава, чтобы отвлекать внимание и силы Украины с востока и юга.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк.
По его мнению, начиная с апреля, самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко регулярно пытается избежать открытого вторжения в Украину, несмотря на то, что он уже давно стал участником этой войны, предоставив свою территорию России.
– Конечно, потенциальная опасность со стороны Беларуси для Украины существует. С территории РБ осуществляются запуски ударных БПЛА, которые Россия закупила у Ирана, туда перемещены самолеты МиГ-31К, которые могут нести ракеты Кинжал, – говорит он.
Также Россия направляет в Беларусь недавно мобилизованных граждан. Последние же также не имеют должного вооружения или техники.
– Их завозят железнодорожным транспортом. В то же время, отремонтированные в Белорусе танки, бронетранспортеры отправляют, наоборот, в Россию, – пояснил представитель украинской разведки.