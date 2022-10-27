У ГУР оцінили можливість наступу з боку Білорусі найближчим часом

Жовтень, 27 в 17:10

На даний час у Білорусі немає ударного угруповання, яке було б оснащене належним чином для наступу. Проте країна проводить навчання особового складу, аби відволікати увагу та сили України зі сходу та півдня.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк.

На його думку, починаючи з квітня, самопроголошений голова Білорусі Олександр Лукашенко регулярно намагається уникнути відкритого вторгнення до України, попри те, що він вже давно став учасником цієї війни, коли надав свою територію Росії.

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– Звичайно, що потенційна небезпека зі сторони Білорусі для України існує. З території РБ здійснюються запуски ударних БПЛА, які Росія закупила в Ірану, туди переміщено літаки МіГ-31К, які можуть нести ракети Кинджал, – каже він.

Також Росія направляє до Білорусі нещодавно мобілізованих громадян. Останні ж також не мають належного озброєння або ж техніки.