Путин продолжил отвергать идею суверенитета Украины, что несовместимо с переговорами — ISW

Октябрь, 28 в 8:04

Президент России Владимир Путин продолжает отвергать идею суверенитета Украины, что принципиально несовместимо с серьезными переговорами. Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.

Путин продолжил отрицать наличие украинского суверенитета во время выступления в дискуссионном клубе Валдай 27 октября. Путин заявил, что “единственной реальной гарантией украинского суверенитета” может быть только Россия, которая “создала” Украину. Путин повторил, что “историческим фактом” является то, что украинцы и россияне по сути являются “одним народом”, который был ошибочно разделен на “разные государства”. 26 октября Путин заявил, что Украина “потеряла свой суверенитет” и стала вассалом НАТО.

Как пишут аналитики ISW, заявления Путина отрицают тот юридический факт, что Украина является полностью суверенным государством, что Российская Федерация признала суверенитет Украины и то, что украинский народ существует как отдельная нация. Повторение Путиным нарратива о том, что Украина и Россия — это единый народ, разделенный на разные государства произвольными историческими обстоятельствами, свидетельствует о его неизменной цели — уничтожить украинское государство и стереть само понятие украинский народ. В выступлении подчеркивается неприятие Путиным идеи о том, что в настоящее время существует какая-либо независимая украинская национальная идентичность.

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Источник: ISW