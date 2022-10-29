В РФ мужчинам обещают списать долги за коммуналку в обмен на участие в войне — СБУ

Октябрь, 29 в 14:11

В России мужчинам предлагают убивать украинцев в обмен на списание долгов за коммуналку.

Таким образом пытаются набрать так называемых добровольцев на войну против Украины. Об этом сотрудникам СБУ рассказал очередной российский пленный.

Уроженцу российского Белгорода в конце лета пришла повестка из военкомата. По словам россиянина, ему предложили списание долгов в обмен на подписание контракта, поскольку у него было много долгов, в том числе задолженность по квартплате.

Сейчас смотрят

Оккупант рассказал, что новобранцев обещали держать на границе с Украиной. Однако неделю спустя после подписания контракта их перебросили в зону боевых действий на Донецком направлении.

Под огнем ВСУ “добровольческое” подразделение было разбито за неделю. Те, кому удалось уцелеть, решили добираться пешком до российской границы. Но после трех недель блужданий оккупанта взяли в плен бойцы Сил обороны Украины.

К слову, ранее в Оперативном командовании Юг сообщали, что на правый берег Херсонской области оккупанты перебросили очередную партию мобилизованных российских военнослужащих.

Однако у прибывших солдат совсем нет желания воевать. К тому же, их плохо экипировали.