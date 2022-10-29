У РФ чоловікам обіцяють списати борги за комуналку в обмін на участь у війні – СБУ

Жовтень, 29 в 14:11

У Росії чоловікам пропонують вбивати українців в обмін на списання боргів за комуналку.

У такий спосіб намагаються набрати так званих добровольців на війну проти України. Про це співробітникам СБУ розповів черговий російський полонений.

Уродженцю російського Бєлгорода наприкінці літа прийшла повістка з військкомату. За словами росіянина, йому запропонували списання боргів в обмін на підписання контракту, оскільки у нього було багато боргів, зокрема заборгованість за квартплатою.

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Окупант розповів, що новобранців обіцяли тримати на кордоні з Україною. Натомість за тиждень після підписання контракту їх перекинули в зону бойових дій на Донецькому напрямку.

Під вогнем ЗСУ “добровольчий” підрозділ був вщент розбитий за тиждень. Ті, кому вдалося вціліти, вирішили діставатися пішки до російського кордону. Та після понад трьох тижнів блукань окупанта взяли в полон бійці Сил оборони України.

До слова, раніше в Оперативному командуванні Південь повідомляли, що на правий берег Херсонської області окупанти перекинули чергову партію мобілізованих російських військовослужбовців.

Однак у прибулих вояків зовсім немає бажання воювати. До того ж їх погано екіпірували.