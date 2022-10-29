Никакого желания воевать: в Херсонскую область привезли очередную партию мобилизованных россиян
На правый берег Херсонской области оккупанты перебросили очередную партию мобилизованных российских военнослужащих.
Об этом говорится в сводке Оперативного командования Юг.
Отмечается, что у прибывших солдат совсем нет желания воевать. К тому же их плохо экипировали и они прошли слабую подготовку.
Недалеко от Херсона оккупанты дали местным жителям двое суток на выселение из собственных жилищ и эвакуацию. На дорогах для так называемой эвакуации на временно оккупированный Крым захватчики установили дополнительные блокпосты, где тщательно проводят осмотры гражданских.
В общем, ситуация на южном направлении достаточно сложная, но контролируется Силами обороны.
Противник пытается вести активную оборону, удержать занятые рубежи и обстреливать наши войска. Армия РФ применяет авиацию, реактивную и ствольную артиллерию, минометы и ударные дроны разных модификаций по позициям ВСУ и общинам.
В частности, под минометным огнем находится портовая акватория Очакова. По Марганецкой общине враг ударил из Урагана, снаряды попали в прибрежную зону водохранилища. Без потерь и разрушения инфраструктуры.
Потери врага за сутки:
- 34 оккупанта,
- 2 реактивные системы залпового огня Град,
- 4 танка,
- 3 миномета 120 калибра,
- самоходная пушка Гиацинт,
- прицепная гаубица,
- три склада боеприпасов.
Еще четыре артиллерийские установки и вражеский танк повреждены.
В течение дня наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 160 огневых задач.
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что во временно оккупированный Херсон Россия завозит недавно мобилизованных россиян, которых, вероятно, будут использовать как пушечное мясо.
Фото: ГУР МО