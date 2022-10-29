Октябрь, 29 в 6:32

На правый берег Херсонской области оккупанты перебросили очередную партию мобилизованных российских военнослужащих.

Об этом говорится в сводке Оперативного командования Юг.

Отмечается, что у прибывших солдат совсем нет желания воевать. К тому же их плохо экипировали и они прошли слабую подготовку.

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Недалеко от Херсона оккупанты дали местным жителям двое суток на выселение из собственных жилищ и эвакуацию. На дорогах для так называемой эвакуации на временно оккупированный Крым захватчики установили дополнительные блокпосты, где тщательно проводят осмотры гражданских.

В общем, ситуация на южном направлении достаточно сложная, но контролируется Силами обороны.

Противник пытается вести активную оборону, удержать занятые рубежи и обстреливать наши войска. Армия РФ применяет авиацию, реактивную и ствольную артиллерию, минометы и ударные дроны разных модификаций по позициям ВСУ и общинам.

В частности, под минометным огнем находится портовая акватория Очакова. По Марганецкой общине враг ударил из Урагана, снаряды попали в прибрежную зону водохранилища. Без потерь и разрушения инфраструктуры.

Потери врага за сутки:

34 оккупанта,

2 реактивные системы залпового огня Град,

4 танка,

3 миномета 120 калибра,

самоходная пушка Гиацинт,

прицепная гаубица,

три склада боеприпасов.

Еще четыре артиллерийские установки и вражеский танк повреждены.

В течение дня наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 160 огневых задач.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что во временно оккупированный Херсон Россия завозит недавно мобилизованных россиян, которых, вероятно, будут использовать как пушечное мясо.

Фото: ГУР МО