Октябрь, 30 в 7:26

В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Александрополь, Каменка, Авдеевка, Першотравневое, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 30.10.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 249-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.