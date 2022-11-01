“Друга армія світу” вже навіть не 22-га за своєю ефективністю: Зеленський про війська РФ

Жовтень, 31 в 22:52

Ефективність роботи української системи ППО збільшується, про що говорить кількість збитих російських ракет 31 жовтня.

Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

– Сьогодні дуже добре спрацювали наші Повітряні сили та всі, хто залучений до захисту неба. Більшість об’єктів, які терористи визначили собі за мішені, вдалося врятувати. Тільки за цей ранок терористи застосували для масованого удару 55 крилатих ракет, із них 45 збито, – сказав голова держави.

Крім того, Зеленський наголосив, що Україна й надалі посилюватиме протиповітряну оборону.

Зараз дивляться

– Але вже зараз на кожні десять влучань терористам доводиться витрачати мінімум учетверо більше ракет. Ще гірші показники у Росії по дронах, зокрема й по тих, які поставили їм спільники з Ірану. І це бачить світ. Бачить, що колишня “друга армія світу” вже навіть не 22-га за своєю ефективністю. А ми зробимо все, щоб пішла вона взагалі у другу сотню, – зазначив голова держави.

Також він повідомив, що зараз іще тривають відновлювальні роботи в тих регіонах, де сьогодні були влучання російських ракет.