Октябрь, 31 в 20:55

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Глава государства подтвердил приверженность Украины зерновому соглашению, об этом он сообщил в Twitter.

– Мы готовы оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. Проинформировал о последствиях новой волны ракетного террора и ядерном шантаже РФ. Реакция мира и ООН должна быть жесткой, – написал Зеленский.

Провів перемовини з Генеральним секретарем ООН @antonioguterres. Підтвердив відданість ???????? зерновій угоді. Ми готові залишатися гарантом ???? продовольчої безпеки. Поінформував про наслідки нової хвилі ракетного терору та ядерний шантаж РФ. Реакція світу та ???????? має бути жорсткою! Сейчас смотрят — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 31, 2022

Напомним, что 29 октября РФ вышла из зерновой сделки якобы из-за взрывов в Севастопольской бухте. Однако в Украине считают, что это послужило лишь поводом, поскольку Москва с сентября угрожала это сделать.

В то же время сегодня, 31 октября, из одесских портов вышли 12 судов, которые доставят 354,5 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.