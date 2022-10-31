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Факты / Україна

Реакция мира должна быть жесткой: Зеленский провел переговоры с генсекретарем ООН

Валентина Чорна, редактор ленты
Реакция мира должна быть жесткой: Зеленский провел переговоры с генсекретарем ООН
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Глава государства подтвердил приверженность Украины зерновому соглашению, об этом он сообщил в Twitter.

– Мы готовы оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. Проинформировал о последствиях новой волны ракетного террора и ядерном шантаже РФ. Реакция мира и ООН должна быть жесткой, – написал Зеленский.

Напомним, что 29 октября РФ вышла из зерновой сделки якобы из-за взрывов в Севастопольской бухте. Однако в Украине считают, что это послужило лишь поводом, поскольку Москва с сентября угрожала это сделать.

В то же время сегодня, 31 октября, из одесских портов вышли 12 судов, которые доставят 354,5 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

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